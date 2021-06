BR-Magazin-Tipp: Sport Gut Schuss!

Seit Jahren wird Biathlon immer beliebter. Bei den Weltcupwettbewerben finden sich tausende Zuschauer am Streckenrand und vor den TV-Geräten ein. Kein Wunder: Die Mischung aus kräftezehrendem Wettrennen und der nervenaufreibenden Anspannung am Schießstand vor schönster Winterkulisse bietet Abwechslung und Spannung. Und das Beste dabei: Die deutschen Sportlerinnen und Sportler sind in der Disziplin sehr erfolgreich. Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand, Simon Schempp, Andreas Birnbacher, Benedikt Doll, Arnd Peiffer ... Die Liste der deutschen Athleten, die regelmäßig ganz vorne mitmischen, ist lang. Das wird auch hoffentlich bei der Biathlon- Weltmeisterschaft vom 3. bis 13. März in Oslo nicht anders sein.