BR-Magazin-Tipp: Bayern Jenseits der Stereotype

Dahoam is net dahoam

Wenn einer sich dort nicht zu Hause fühlt, wo er aufgewachsen ist, wo ist er dann daheim? Aufgewachsen ist Georg Ringsgwandl in der prächtigen Berglandschaft Reichenhalls, am Fuß des Predigtstuhls. Eher widerwillig erkundet er in seiner Kindheit die Gipfel der Heimat. Zu arm ist die Familie, als dass sie sich eine große Urlaubsreise leisten könnte. In seinen Liedern beschreibt der Kabarettist und Liedermacher bissig, aber auch melancholisch und voller Anteilnahme den alltäglichen Überlebenskampf der Menschen seiner Bergheimat.