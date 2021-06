BR-Magazin-Tipp: Humor In der Schraubenbude

Seit seinem ersten millionenfach geklickten YouTube-Clip aus dem Jahr 2011 geht Bembers’ Karrierekurve steil nach oben. Nach zahlreichen Auftritten auf fränkischen Bühnen, Heavy Metal-Open Airs und im Fernsehen wie bei "Kabarett aus Franken" darf der Hardcore-Comedian jetzt in seiner ersten eigenen Fernsehshow ran: in "Bembers Rock and Roll Garage". In Stand-up-Manier präsentiert er sich dem Publikum im typischen Bembers-Style: witzig, humorvoll, treffend. Als Kulisse dient eine alte Schrauberbude mit flackernden Neonröhren und Ami-Schlitten.