BR-Magazin-Tipp: Kultur Sanfter Melancholiker

Goggo Genschs Dokumentation über Samuel Beckett zeigt den Schriftsteller als sanften Melancholiker und heimlichen Romantiker, der sich aus langen Jahren der Erfolglosigkeit eine Unabhängigkeit und Freiheit erarbeitete, die ihm über alles ging, und die er in seiner Kunst radikal umsetzte. Den einmal erworbenen künstlerischen Überzeugungen folgte er unbedingt und rücksichtslos, obwohl ihn enge Freunde als bescheiden und rücksichtsvoll erlebten. Kollegen wie der Kunsthistoriker Werner Spies, die Regisseure Sir Peter Hall, Michael Colgan und Walter Asmus erzählen von ihren Begegnungen mit Beckett, ebenso sein autorisierter Biograf James Knowlson. Der erste Teil der filmischen Biografie beleuchtet Becketts Jugendzeit in Dublin und seine Jahre als erfolgloser Romanschriftsteller. Teil 2 erzählt von Becketts sensationellen Theatererfolgen und seiner Fernseharbeit in den 60erund 70er-Jahren.