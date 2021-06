Bayern 3 feiert Clubbing mit Gigs

Bayern 3 geht mit Star-DJs wie Felix Jaehn, Alle Farben und Claptone auf Clubtour:

Von Samstag, 24. Oktober, bis Freitag, 20. November, wird Bayern 3 mit seinen Star-DJs Tausende Menschen in Bayern zum Tanzen bringen. Der Startschuss fällt in Erlangen. Zusammen mit den Bayern 3-DJs sind im Herbst auf Tour:

Felix Jaehn, Matuschkes erster Liebling des Jahres 2015, der mit gerade mal 21 Jahren bereits jetzt einer der weltweit gefragtesten DJs aus Deutschland ist. Mit seinem Hit "Cheerleader" ist er der erste deutsche Künstler, der es nach 1989 auf Platz 1 der US-Charts geschafft hat. Außerdem dabei ist Frans Zimmer alias Alle Farben. Mit seinem Erfolgstrack "She Moves (Far Away)" hat er sich direkt in die Top 10 der deutschen Singlecharts gespielt.

In insgesamt sechs Clubs in Bayern spielen auch Oliver Koletzki, Lexer, Möwe und Claptone. Auf die Fans warten lange Nächte mit angesagten DJs in coolen Clubs.