BR-Magazin-Tipp: Weine und Wirtinnen

"Jetzt mach’ mer alles anders, damit alles so bleibt, wie es war" – so schworen es sich Ende der 90er-Jahre die fränkischen Weinbauern. Der Wein aus Franken war in einer Krise: Minderwertige Massenware ruinierte seinen Ruf. Tradition und Qualität wieder in Einklang zu bringen, galt als der einzige Weg zurück in die deutsche Weinelite. Für viele war das eine Rebellion. "Bayern erleben" besucht die Rebellen von damals, deren Kinder und die Rebellen von heute. Weinbau ist abhängig von Wetter und Boden. Das prägte und prägt die Menschen und die Landschaft entlang des Mains. Der Sylvaner, die "Franken- Rebe", ist erdig, bodenständig, manchmal kantig und immer unverwechselbar – Charaktereigenschaften, die auch auf die Unterfranken zutreffen.