Puls in Bayern 3 Die trauen sich was!

Präsentiert wird das Format von vier Persönlichkeiten, die in Sachen Moderation und Musikjournalismus zu den versiertesten in Deutschland gehören. Christina Wolf, bekannt als Moderatorin der "Startrampe" (Bayerisches Fernsehen) und der Musik-Sendung „Plattenbau“ (Puls) und gut mit der bayerischen, nationalen und internationalen Musikszene vertraut, moderiert die Sendung zusammen mit Matthias Kammel. Er ist der Morningshow- Man von Puls, der sich bestens in der britischen Popszene auskennt. Im wöchentlichen Wechsel tritt zudem Neuzugang Diane Hielscher, die im vergangenen Jahr mit dem deutschen Radiopreis als beste Moderatorin ausgezeichnet wurde, mit dem Münchner Rapper und Musiker Roger Rekless an.

Investition in die Zukunft

Bei Bayern 3 und dem Digitalsender Puls herrscht Aufbruchstimmung und Begeisterung. "Die erste Reaktion bei Puls war: Hey, total cool! Nachdem PULS leider noch eine ganze Weile auf die eigene UKW-Frequenz warten muss, war das Angebot eine prima Chance: einen neuen Musikabend mit Bayern 3 zu gestalten! Dadurch können wir die gute Arbeit, die wir täglich machen, noch mehr in die Welt hinaustragen. Das ist ja Wahnsinn – und große Freude!", sagt Nadine Ulrich, Radiochefin Puls, die an dem neuen Format mitgearbeitet hat. Vom Zusammenkommen der beiden Wellen in einer Sendung profitieren beide. Denn Puls möchte ein noch größeres Publikum erreichen und Bayern 3 noch jüngere Hörer ansprechen. Der Sender, den fast drei Millionen Hörer täglich hören, hat schon in den vergangenen Jahren mit Newcomer- Shows daran gearbeitet. Das neue Format ist ein weiterer mutiger Schritt zu noch jüngerem Publikum. "Wir wären nicht Bayern 3, wenn wir unseren Hörern am Abend nicht weiterhin ein ganz besonderes Programm bieten würden", sagt Bayern 3-Musikchef Robert Morawa und fügt hinzu: "Neue Moderations- Talente, neue Blickwinkel, neue Musik. Live und interaktiv. Auch hier investieren wir in die Zukunft des Radios mit einer ARD-weit einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem Jugendprogramm Puls und dem ‚großen Bruder’ Bayern 3". Morawa hat gemeinsam mit Puls-Musikchef Christoph Lindemann und vielen anderen Kolleginnen und Kollegen am neuen Konzept mitgetüftelt.

Das Verzahnen zweier Wellen

Bei der Musikplanung hat es den beiden Musikchefs zufolge etwas gedauert, bis sie ein System entwickelt haben, das jetzt gut funktioniert. "Das war gar nicht so einfach. In der neuen Sendung muss zum Beispiel darauf reagiert werden, welche Musik bei Bayern 3 ab 19 Uhr lief, aber auch bei Puls. Diese darf sich in keinem Fall doppeln, deswegen ist es technisch, glaube ich, für das Haus eine schöne Weiterentwicklung. Die beiden Wellen sind jetzt verzahnt", erklärt Puls-Musikchef Lindemann. Er sieht es als große Chance, mehr junge Hörer an das öffentlich-rechtliche Programm heranzuführen: "Dass Bayern 3 sich das zur Aufgabe gemacht hat, ist eine schöne Sache und für Puls eine schöne Chance, unsere Expertise miteinzubringen." Damit ist die Symbiose perfekt: Puls hat viel Erfahrung bei der sehr jungen Zielgruppe und Bayern 3 die größere Power, das Musikprogramm zu verbreiten. Die Grundidee von "Bayern 3 Puls" ist, gemeinsam neue Musik zu entdecken. Nadine Ulrich erklärt: "Wir bringen das Mixtape quasi in eine neue Dimension. Am Anfang jeder Woche wird ein Motto ausgerufen. Zum Beispiel: Wir suchen Musik, die man hört, wenn man nicht einschlafen kann. Die Hörer schicken dann ihre Vorschläge über WhatsApp, und auch Gäste und Moderatoren bringen ihre Songs in die Playlist mit ein. So entwickeln Musiker, die Moderatoren im Studio und die Hörer gemeinsam die perfekte Playlist – jede Woche zu einem anderen Thema." Es wird sehr spontan und emotional in der Sendung zugehen, verspricht Bettina Bundt, verantwortlich für die Pressearbeit von Bayern 3. Die vier Moderatoren, die Puls und Bayern 3 gemeinsam ausgesucht haben, brennen für Musik. "Und über Musik kommst du an Menschen heran", sagt Lindemann. Zwei gemeinsame Testsendungen, unter anderem auch die Generalprobe, in den Bayern 3-Studios waren vielversprechend. Dennoch blicken alle Beteiligten voller Spannung dem Feedback der Hörer entgegen. Also, ran ans Radio und reinhören!