BR-Magazin-Tipp: Leben So bunt wie der Sommer

Vom 26. Juli bis zum 30. August gibt es auf Bayern 2 wieder das Sommerradio und damit ein abwechslungsreiches Programm für die heißesten Tage des Jahres. Los geht es mit Live-Sendungen und Mitschnitten vom 3. Heimatsound-Festival in Oberammergau und vom 40. Bardentreffen in Nürnberg (Seiten 12 und 25). Noch mehr Musik gibt es den ganzen Sommer unter der Woche täglich um 18.05 Uhr und sonntags um 19.05 Uhr in der Sendung "Bayern 2-radio- Musik". Jeden Dienstag ab 19.05 Uhr gehen beim Zündfunk die "Bürgermeister" der City of Pop auf Sendung und legen ihre Lieblingslieder auf. Von Montag bis Samstag geht zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr "radioMikro" auf Sendung. Im Ferienprogramm der Kindersendung gibt es Hörspiele und Geschichten.

Unterwegs ans Ende der Welt

Der Bayerische Rundfunk öffnet sein Schallarchiv samstags im "radioFeature" ab 13.05 Uhr. Die Reihe "Offenes Archiv – Das Feature als Dokument seiner Zeit" widmet sich in den fünf Ausgaben dieses Sommers dem „Blick nach Draußen“. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten z. B. Sendereihen wie das "Offene Fenster" oder "Städte mit lockenden Namen" das Reise-Feature. Den Auftakt bildet die weiteste Reise, die ein BR-Autor je unternommen hat: Dieter Mayer-Simeth war für "Südseeparadiese. Die Trauminseln Französisch-Polynesiens" dort, zu hören am Samstag, 25. Juli. Unter dem Motto "Das Weite suchen – Bayern in der Fremde" geht es in der Sendung "Bayern – Land und Leute" immer sonntags um 13.30 Uhr um bayerische Abenteurer, wie den Münchner Flugpionier Gunther Plüschow, der 1928 als erster Mensch Feuerland überflog. Zu hören am 2. August. Noch mehr Tipps, um die Gedanken auf Reisen zu schicken, gibt es in den Bayern 2-Favoriten immer dienstags um 14.05 Uhr. Das "Notizbuch" wird im Sommerradio jung und frisch vom journalistischen Nachwuchs, den BR-Volontären, gestaltet. "Eins zu Eins. Der Talk" sendet eine Auswahl der besten Gespräche. Los geht es am Sonntag, 26. Juli, um 16.05 Uhr mit Martin Walser.

Kultur in allen Facetten