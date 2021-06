BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Geschichten von der Schulzeit

Die Schulzeit zieht sich über viele Jahre hin, und es tret?en die unterschiedlichsten Schüler und Lehrer aufeinander. Da können Kon?ikte nicht ausbleiben. In der Erinnerung spielen bei vielen Autoren die Anekdoten über ihre Lausbubereien eine gewichtige Rolle. Stets nah am verklärenden Klischee neigen sie zur Übertreibung. Doch der bösen Tat folgt stets auf den Fuß die Vergeltung: Nachsitzen, Strafarbeiten, Tatzen. Im Rückblick heißt es dann oft genug: "Und – hot’s uns g’schadt?" Nicht wenige sind stolz darauf, sich gewehrt oder es ihren Lehrern gezeigt zu haben. Dennoch liest man immer wieder auch von Kindern, die während ihrer Schulzeit mehr als andere gelitten haben, wie etwa der Lenz in Marianne Ho?manns Holledauer Kindheitserinnerungen, jener ausgemergelte, immermüde Sohn vom Einödbauern, der regelmäßig seine Tatzen bekommen hat. Wie traurig wären all diese Schulerfahrungen, gäbe es da nicht auch souveräne, verständnisvolle Lehrer, die ihren Schülern Mut und Selbstvertrauen einflößen und die Neugier auf die Welt der Literatur in ihnen wecken – Pädagogen wie Oskar Maria Grafs Lehrer Karl Männer. Keines seiner Schulkinder wäre auf die Idee gekommen, auf ihn ein solches Schießpulverattentat zu verüben, wie es dem Lehrer Lämpel bei Wilhelm Busch widerfuhr. Harald Grill begegnet bayerischen Autoren in deren Geschichten über ihre Schulzeit.