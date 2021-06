BR-Magazin-Tipp: Bayern Knödel, Rüben, Braten, Strudel

Die Rübe regiert die Küche

Die bayerische Küche ist seit etwa 200 Jahren im Werden und im Wandel. In dieser Zeit propagierten zwei Schriftsteller eine regionale Küche: Carl Friedrich von Rumohr, ein Kunstkenner, der in München studierte und lebte, und Gustav Blumröder, ein Arzt aus Nürnberg. In ihren Büchern vermittelten sie den Bayern die Idee einer bodenständigen Küche und einer gepflegten bürgerlichen Tafelkunst. Beide wurden zu Klassikern der Küchenliteratur, und viele Köchinnen, die bayerische Kochbücher schrieben, eiferten ihnen nach. So kam die Idee einer eigenständigen bayerischen Küche in die Welt. Der Schweinsbraten war eine Randerscheinung, und die bayerische Rübe regierte in der Küche. Erst der Rübenwinter des Ersten Weltkriegs hat der Vorherrschaft der Rübe ein Ende gemacht. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs bevorzugte das Herrscherhaus die bodenständigen Küche: Blut- und Leberwürste vom Wildschwein, Hechtenkraut und gebratener Saibling kamen auf das feine Porzellan der Residenz.