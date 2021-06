"Baum der Bayern" gesucht! Schönheitswettbewerb

Jetzt suchen "Wir in Bayern" und das neue BR-Digitalprogramm "BR Heimat" gemeinsam nach einem Baum, der das Zeug hat, die Nachfolge anzutreten. Eine stolze Eiche, eine imposante Buche, eine Tanz-Linde ... jeder Baum könnte der neue "Baum der Bayern" werden. Die einzige Voraussetzung: Er muss in Bayern stehen. Und er sollte die Menschen beeindrucken, durch seine Form, seine Größe, seine Geschichte oder durch die Bedeutung, die er für das tägliche Leben in einem bestimmten Dorf oder einer Stadt besitzt.

Doch aus all den vorgeschlagenen Baumkandidaten schaffen es nur zehn in die Endrunde. Vom 8. bis 19. Juni stellen "Wir in Bayern" und "Heimat aktuell" (zwischen 12 und 14 Uhr) jeden Tag einen anderen Baum vor, der das Zeug zum Sieger hat. Welcher grüne Riese wird wohl der zukünftige "Baum der Bayern" werden? Abgestimmt werden kann auf br.de und per Post an die "Wir in Bayern"- Redaktion. Und ein paar Wochen später ist es soweit: Dann wird der Sieger bekanntgegeben und gekürt. Nicht mit einer Medaille, sondern mit einer kleinen Tafel, die man an seinem Stamm anbringen wird.