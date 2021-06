BR-Magazin-Tipp: Bayern Servus mitanand

"Entahoi da Isar daarrts scho", muss ein Urlauber halt verstehen, wenn er die Warnung des Einheimischen für das aufziehende Gewitter richtig deuten will. "Und d Antn han deswegn nimma entn, sondern scho herentn!" Auch Otto Waalkes machte den Schnellkurs schon mit: "Iatz hot der Riassl sein Routwein über mei Hemad trenzt! Soi do iatz a Soiz drüber, oder woak is ei …?" – bei dem Friesen hörte sich das dann leicht ottofantastisch an. Und eine Bielefelderin, die sich aufs Trachtenfest verirrt hat, welchen Satz braucht die, um kompetent mitreden zu können? "De plattertn Plattler doan Dirndl draahn." Oiso: "Die Männer mit Glatze, die Mädchen tragen …?" Naa. Aber fast. Haben Sie nichts verstanden? Dann schalten Sie ein, die Sendung läuft bis zum 30. August.