Ausgezeichnet Ausgezeichneter Nachwuchs

Am 5. Oktober hat die Landeshauptstadt München wieder die begehrten Starter- Filmpreise verliehen. Die mit jeweils 6.000 Euro dotierten Preise, gestiftet von der Firma Arri, gehen jährlich an künstlerisch herausragende Filmproduktionen des Münchner Regie-Nachwuchses. Dieses Jahr wurden gleich drei BR-Koproduktionen aus dem Programmbereich Spiel- Film-Serie ausgezeichnet: Mirjam Orthens Spielfilm erzählt von "Ada". Sie ist in München aufgewachsen, sehnt sich aber nach Istanbul zurück. Bei ihrer Rückkehr verliebt sie sich Hals über Kopf in Mohaç – doch erschreckend schnell kommt seine andere, destruktive Seite zum Vorschein.