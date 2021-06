BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Die Zukunft der Arbeit

Bereits am 29.10. berichtet "das ARD radiofeature" um 13.05 Uhr auf Bayern 2 über hoch qualifizierte Menschen, die schwerbehindert sind. Deren Arbeitslosenquote bleibt hoch, obwohl sich die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt verbessert hat und Unternehmen über Fachkräftemangel klagen. BR Fernsehen zeigt "Unter unserem Himmel" am 30.10., wie sich bereits das Metzgerhandwerk verändert hat. In der Kreisstadt Pfarrkirchen sind heute noch zwei Metzgereien ansässig. Längst hat sich der Verkauf von Fleisch und Wurst in die Supermärkte verlagert. Doch mittlerweile fordert ein größer werdender Teil der Kundschaft Qualität und Regionalität gerade bei Fleisch- und Wurstwaren. So kommen auch wieder kleinere Betriebe zum Zug – mit Catering und Imbiss. Am 2.11. in den „Stationen“ werden Menschen vorgestellt, die sich "neu" nicht leisten können und deshalb selbst Hand anlegen. Im "radioThema" am 3.11. auf Bayern 2 geht es um die Frage, wer den Wert der Arbeit bestimmt. Der Chef eines Dax-Konzerns verdient im Durchschnitt 400.000 Euro im Monat, die Friseurin, die nach Mindestlohn bezahlt wird, kommt auf knapp 1.500 Euro. Kann man den Wert der Arbeit tatsächlich in Euro und Cent messen? Nein? Wie wird er dann bestimmt? Unter verschiedenen Technik-Aspekten nimmt Puls im BR Fernsehen am 3.11. um 23.45 Uhr die Zukunft der Arbeit unter die Lupe. Wie weit löst Technik traditionelle Arbeitsstrukturen auf? Puls zeigt etwa Operationsroboter und Arbeitnehmer, die ihre Aufträge nur noch per App bekommen und mit keinem Chef oder Kollegen mehr sprechen müssen. Im Radio beschäftigt sich Puls am 5.11. um 18.00 Uhr in einem zweistündigen Feature mit der Frage: Was bedeutet der Wandel in der Arbeit für mich als jungen Menschen? BR-Klassik beleuchtet am 4.11. im "Musik-Feature" Musikerexistenzen, die sich nicht selten knapp über Hartz-IV-Niveau bewegen – und manche auch darunter. Mag auch Einzelnen der "innere Reichtum" ausreichen, ist brotlose Kunst in der Regel keine Lösung für ein erfülltes Leben.