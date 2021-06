BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Krieg oder Frieden?

Kommt der Cyberwar, der elektronische Krieg? Wird er Kommunikation und Finanzsysteme, Produktion, Verkehr und die Energieversorgung ganzer Nationen lahmlegen? Die Planungen der Militärs für den Cyberwar sind längst im Gange. Hacker sind ihre neuen Generäle. Schon heute greifen sie in staatlichem Auftrag die Computersysteme ausländischer Regierungen und Konzerne an. Ihr Ziel: Spionage und Sabotage. Die USA fürchten Hackereinheiten aus China, die ihre hoch vernetzte militärische und industrielle Infrastruktur lahmlegen könnten. Im Oktober 2014 erklärte FBI-Chef James Comey, China führe bereits einen "aggressiven Cyberkrieg" gegen die USA, der das Land jährlich Milliarden koste. Das US Cyber Command hat seit 2011 den Befehl zur "proaktiven Verteidigung" der Nation. Und auch Konzerne hacken längst zurück.