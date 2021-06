BR-Magazin-Tipp: Musik Neues aus der Talentschmiede

Mitte September steht eine Woche ganz im Zeichen des renommierten Musikwettbewerbs der ARD: Ab dem 15. September stellt BR-Klassik täglich ab 18.05 Uhr in den "Klassik Stars" ehemalige Preisträger vor, wie das Artemis-Quartett (15. September) oder den Cellisten Julian Steckel (19. September). Jeweils nach den 20-Uhr- Nachrichten geht es dann um den Wettbewerb 2014: Am Montag können die Hörer zwei Stunden lang musikalische Höhepunkte aus den Wettbewerbsrunden erleben und die diesjährigen Gewinner kennenlernen.

Am Dienstag lässt BR-Klassik den Wettbewerb in einer großen Reportage Revue passieren: Noch einmal kann man mitfiebern, hinter den Kulissen lauschen und Jury und Teilnehmer kennenlernen. Auch das Bayerische Fernsehen blickt hinter die Kulissen des Wettbewerbs und porträtiert die Klassikstars von morgen bei den Finalrunden (25. 9.). Von Mittwoch bis Freitag können die Hörer von BR-Klassik live dabei sein, wenn sich die diesjährigen Preisträger im Kammerkonzert und in Konzerten mit dem Münchener Kammerorchester und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks präsentieren. Das Bayerische Fernsehen sendet das Abschlusskonzert mit dem Symphonieorchester des BR, das am 19.9. stattfindet, am 25.9. um 23.10 Uhr. Die Konzerte gibt es zudem im Video- Livestream auf br-klassik.de zu sehen.