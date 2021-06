ARD-Kinderradionacht Wach bleiben!

Einen Abend ganz lange au? leiben – zum Radiohören. Das ist einmal im Jahr bei der ARD-Kinderradionacht o? ziell erlaubt. Drehte sich 2015 alles um Er? nder und Er? ndungen, geht es diesmal bei der insgesamt zehnten Au? age auf Zeitreise. Was, wenn man die Möglichkeit hätte, in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen? Per Knopfdruck zu den Dinosauriern, zu den alten Ägyptern, in die Steinzeit, ins Mittelalter, in die letzte Woche – oder in die andere Richtung: die Zukunft? Mit den Ohren am Radio geht das. "Abgefahren!" – So lautet übrigens auch das aktuelle Motto.