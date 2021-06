ARD-Kinderradionacht Exzellente Erfindungen gesucht

Ob Gummibärchen, Türklinken, Reißverschluss oder das Radiogerät: Wer ist auf all diese genialen Dinge gekommen? Bei der neunten ARD-Kinderradionacht geht es um Erfinder und Erfindungen. In Hörspielen, Gesprächen, Reportagen, Rätseln und Comedys gibt es Geschichten von großen und kleinen Geniestücken: am Freitag, 27. November, von 20.05 bis 1 Uhr nachts. Mit dazu gehört auch ein Schreibwettbewerb. Dabei können Kinder von 7 bis 13 Jahren mitmachen, die eine brillante Idee haben.

So geht’s: Name, Beschreibung und Zeichnung der Erfindung bis 20. Oktober 2015 an ARDKinderradionacht, "Kinder als Erfinder", 50608 Köln, oder per E-Mail an post@ kinderradionacht.de (Stichwort: "Kinder als Erfinder") schicken. Die drei Kinder mit den interessantesten, aufregendsten und ungewöhnlichsten Ideen gewinnen eine Reise nach Hamburg. Im Radiointerview stellen sie ihre Erfindung vor. Das Gespräch wird dann in der ARD-Kinderradionacht gesendet, außerdem gibt es Sachpreise.