ARD Hörspieltage Das Mekka des Hörspiels

Bei den ARD Hörspieltagen, die in diesem Jahr vom 11. bis 15. November in Karlsruhe stattfinden, werden erneut der ARD Online- Award und der Deutsche Hörspielpreis der ARD an eine aktuelle Produktion vergeben. Heuer gibt es eine gravierende Neuerung: Auch die Schweiz und Österreich schicken ihre Hörspiele ins Rennen. Damit sind die deutschsprachigen öffentlich- rechtlichen Hörspielproduzenten komplett und die Wettbewerbe um attraktive Konkurrenten erweitert. Jedes Jahr lockt das Festival rund 10.000 Hörspielfans ins Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) und in die Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) nach Karlsruhe. Das Festival gilt als die größte deutschsprachige Veranstaltung rund um Hörspiel und Sound-Art und findet nun zum zwölften Mal statt.

Wettbewerbsstücke aus den Hörspielredaktionen der ARD, des Deutschlandradio Kultur, des ORF und des SFR sind online unter www.radio.ard.de in voller Länge abrufbar. Hier kann jeder Nutzer mit abstimmen und so Teil der Jury des Online Awards werden. Am 20. November haben dann die Zuhörer auf Bayern 2 auch die Möglichkeit, das Siegerstück der ARD Hörspieltage zu hören.

In den vergangenen Jahren gehörten unter anderem die Hörspielmacher Helgard Haug und Daniel Wetzel von Rimini Protokoll mit "Qualitätskontrolle oder Warum ich die Räuspertaste nicht drücken werde" (WDR 2014), Paul Plamper mit "Der Kauf" (WDR/BR/DLF/Schauspiel Köln 2013), Thilo Reffert mit "Die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle" (MDR 2009), Stefan Weigl mit "Moment, das wird Sie interessieren!" (WDR 2008), das Liquid Penguin Ensemble mit "Gras wachsen hören" (SR 2007) und Michaela Melián mit "Föhrenwald" (BR 2005) zu den Preisträgern des Deutschen Hörspielpreises der ARD. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Hörspielkritikern, Journalisten und Autoren.

Flankiert werden die Wettbewerbe von einer einzigartigen Mischung aus Hörspielvorführungen, Live-Inszenierungen, Diskussionen und Vorträgen, Konzerten undeiner grandiosen "Nacht der Gewinner". Der Zugewinn an Wettbewerbsbeiträgen schlägt sich auch auf das Rahmenprogramm nieder – zu entdecken ist zum Beispiel das "Schreckmüpfeli" vom Schweizer Radio. Eine Art akustisches Betthupferl – kein bisschen süß, dafür aber schön schaurig.