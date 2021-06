BR-Magazin-Tipp: Leben Sehnsuchtsort Toskana

Toskana – wer dieses Wort hört, hat sofort Bilder im Kopf: ockerfarbene Hügel mit Zypressen und Olivenbäumen, Florenz mit seinen prächtigen Kulturschätzen, traumhaft schöne Strände. Kurzum: Schon allein das Wort macht Lust auf Urlaub – die Toskana ist und bleibt für viele ein Sehnsuchtsziel. ARD-alpha widmet der Region einen Themenschwerpunkt mit Dokumentarfilmen, die bekannte, aber auch eher ungewöhnliche Seiten der Toskana zeigen.

Los geht’s am 31. August mit „Kochgeschichten aus der Toskana“. Im Mittelpunkt des Films stehen zwei ländliche Trattorien am Arno und der Sieve, deren Betreiber die Zuschauer in die Geheimnisse der toskanischen Küche einweihen. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem die aus Kutteln zubereitete Trippa alla fiorentina, Bistecca, Täubchen, Kaninchen und Stockfisch.

Auf Schienen durch die Toskana

Es muss nicht immer das Auto sein: Warum nicht mal in einer historischen Dampflok durch die Toskana reisen? In der Reportage „Mit dem Zug durch die Toskana“ begleitet das Fernsehteam einen Sonderzug, der mit wechselnden historischen Lokomotiven in Richtung Toskana unterwegs ist.