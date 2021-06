BR-Magazin-Tipp: Leben In den süßen Apfel beißen

Das Dorf Irgisly im Südural und Kleinkahl in Unterfranken haben eines gemeinsam: Wenn die Ernte eingebracht ist, wird gefeiert. Im russischen Irgisly sitzt man gemeinsam an einer Tafel, die sich schier biegt: Salate, Pasteten, Früchte, selbstgebackenes Brot, Säfte und natürlich Wodka und Wein stehen beim Erntedankfest auf dem Tisch. In Kleinkahl hilft die ganze Familie bei der Apfelernte. Die dortige Kelterei Gessner hat eigene Apfelbäume, die Früchte werden zu Apfelwein verarbeitet. Der Film über die Apfelernte in Unterfranken, die dortigen Streuobstwiesen und Keltereien bildet den Auftakt der Themenwoche "Reiche Ernte" auf ARD-alpha.