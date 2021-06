Aus BR-alpha wird ARD-alpha Neuer Look, neues Feeling

Bildung ist anziehend und trägt Früchte wie man an BR-alpha sieht. Am 28. Juni wird der Sender in ARD-alpha umbenannt und zu einem nationalen Bildungskanal ausgebaut. Der offizielle Start von ARD-alpha ist dann am Sonntag, 29. Juni, im Rahmen der Nobelpreisträgertagung in Lindau. Das BR-Magazin hat mit seinem Chef Werner Reuß, über die Neuausrichtung gesprochen.