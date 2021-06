BR-Magazin-Tipp: Musik Eindrücke aus drei Jahren in den USA

Er bleibe immer nur das, was er immer schon gewesen sei, ein einfacher böhmischer Musikant, hat Komponist Antonín Dvorák (1841–1904) über sich einmal gesagt. So spektakulär sein internationaler Erfolg auch war, in seinem zurückhaltenden und schlichten Auftreten unterschied sich der 1841 geborene Metzgersohn von all den intellektuellen Komponisten-Philosophen des 19. Jahrhunderts. Dennoch ist Dvoráks Leben und Werk ein eindrucksvoller Spiegel der kulturellen und gesellschaftspolitischen Strömungen seiner Zeit.

Als tschechischer Tanzbodenmusikant, europäischer Meisterkomponist und amerikanischer Konservatoriumsdirektor war er ein Mann verschiedener kultureller Identitäten, in dessen Oeuvre sich sowohl "Slawische Tänze" als auch die 9. Symphonie „Aus der Neuen Welt“ finden, in der er seine Eindrücke aus drei Jahren in Amerika verarbeitet. In diesem globalisierten Sinn ist Dvorák einer der modernsten und zukunftsweisenden Musiker des 19. Jahrhunderts. Markus Vanhoefer porträtiert ihn in "radioWissen". BR Fernsehen zeigt in einer "Langen Nacht" drei Interpretationen der 9. Symphonie "Aus der Neuen Welt" zum Vergleich.