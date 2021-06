BR-Magazin-Tipp: Bayern Ein prächtiger Fluss

Die Quelle der Altmühl liegt nicht weit entfernt von Rothenburg ob der Tauber und nahe bei Schillingsfürst, einem der letzten Orte in Bayern, in denen es noch Leute gibt, die der "Geheimsprache" des Jehnischen mächtig sind. Zunächst ist sie nur ein unscheinbarer, träg dahin fließender Wiesenfluss. Ab Treuchtlingen hat sie sich ein Tal durch den Fränkischen Jura gegraben, wo in den Steinbrüchen Ammoniten, versteinerte Fische und Abdrücke des Urvogels Archäopteryx gefunden worden sind. Ab Dollnstein benützt sie das Urdonautal, ein viel zu breites Bett, das ihr vor 20.000 Jahren die behäbige Donau bereitet hat.

Wer an der Altmühl entlang reist, wird staunen, was er alles noch nicht kennt, obwohl es so nah liegt: Kleine malerische Städte, Burgen, Klöster, Mühlen und Überbleibsel des römischen "Limes"... Ein "Traumpfad" der Franken mit Altbaiern verbindet und wie nebenbei an der geografischen Mitte Bayerns vorbeiführt. Harald Grill ist die knapp 200 Flusskilometer geradelt, auch streckenweise mit dem Boot gefahren und zu Fuß gegangen. Dabei hat er sich mit Leuten unterhalten, die im Tal der Altmühl leben.