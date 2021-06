BR-Magazin-Tipp: Leben Der Seelentröster: Schokolade

Es gibt heute unzählige Variationen an Schokolade: Zum Beispiel dunkle, also mit hohem Anteil an Kakao, oder helle Schokoladen oder die, die mit Gewürzen, Früchten oder Nüssen gemischt sind, und natürlich solche, die mit vielem mehr gefüllt sind – ob Schnaps oder Marzipan. Schokolade ist für viele einfach unwiderstehlich. Sie soll sogar glücklich machen! Und: Braucht unser Körper nicht eine Mindestmenge Zucker?

Ob das wirklich so ist, verrät die Doku "Früchte, Zucker, Schokolade – 20 süße Wahrheiten". In der zweiten Doku steht die Osnabrücker Konditorei Leysie?er im Mittelpunkt. Ihr gelang in den 1950er-Jahren der Durchbruch mit Sahnetrü?eln. Die "Himmlischen" sind das Markenzeichen des Familienunternehmens, das mehr als 700 Geschäfte in ganz Europa beliefert und eigene Bistros und Confiserien betreibt.