BR-Magazin-Tipp: Leben Aus dem Osten ganz viel Neues

Polen ist Deutschlands östliches Nachbarland, doch als Ausflugs- oder Urlaubsziel ist es noch immer nicht beliebt. Daher sind die Städte und Strände, die Museen und auch die Menschen Polens uns bei weitem nicht so vertraut wie etwa die Niederländer oder Franzosen. ARD-alpha stellt das vielseitige Land jetzt in einer Polen-Themenwoche vor. Da ist etwa die Hauptstadt Warschau, geprägt von der Industrie und doch voller Überraschungen wie einem Privatmuseum für Neonschriften oder alten Holzhaussiedlungen. Da ist die Danziger Bucht, eine Boom-Region mit famosen Ostseestränden und einer kreativen Start-Up-Szene. Und da sind Dörfer wie das schlesische Kopaniec, in dem sich die Zeugen der deutsch-polnischen Geschichte treffen, wie Uta Badura in ihrem sensiblen Dokumentarfilm zeigt.