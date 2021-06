BR-Magazin-Tipp: Leben Verbindungen über Wasser

ARD-alpha zeigt in vier Dokumentationen der Reihe "Länder-Menschen-Abenteuer" die wichtigsten künstlichen Wasserstraßen der Welt. Der erste Film erzählt vom Panama-Kanal, Nationalstolz und Touristenattraktion Nummer eins des mittelamerikanischen Landes. Seine größte Bedeutung für Panama ist jedoch die wirtschaftliche. Der Film begleitet ein Containerschiff vom Hafen der Hauptstadt Panama City am Pazifischen Ozean über die 82 Kilometer durch alle Schleusen bis auf die gegenüberliegende Seite am Atlantik. Die zweite Folge stellt den Rideau-Kanal vor. Er wurde als Versorgungskanal zwischen dem Atlantik und den Großen Seen im amerikanisch-kanadischen Krieg Anfang des 19. Jahrhunderts geplant. Seinem militärischen Zweck diente er nie. Heute zählt die Region um den Kanal zu den beliebtesten Erholungs- und Freizeitgebieten Nordamerikas.