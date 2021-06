BR-Magazin-Tipp: Wissen Gläsernes Glück

In den kleinen Städten mit den barocken Stadtkernen hat jede Glashütte ihre Spezialität, das zeigt die erste Doku der ARD-alpha-Reihe "Das Glasmacherland" auf. Der Glasbläser Siegfried Lenz steht im Mittelpunkt von "Gläsernes Glück". Dass Glück wie Glas zerbricht, zeigt sich, als sein 14-jähriger Sohn tödlich verunglückt. Für ihn fertigt der Burghausener selber das gläserne Grabmal. In der nächsten Sendung "Glas" geht es um ein architektonisch einzigartiges Haus in Wilhermsdorf. Zu guter Letzt folgt eine Dokumentation über die spannende Geschichte der Münchner Glasmalerei, die es zu Weltruhm gebracht hat.