BR-Magazin-Tipp: Bayern Musik, Menüs und Märkte

Leckerbissen für Auge, Ohr und Bauch hat das Bayerische Fernsehen zur Adventszeit im Programm: Die "Abendschau" sendet an drei Freitagen im Advent live von bayerischen Weihnachtsmärkten. Das Regionalmagazin bringt festliche Weihnachtsmarktstimmung aus den Regionen in die Wohnzimmer der Zuschauer: am 27. November live vom Christkindlesmarkt in Nürnberg und am 4. Dezember vom Weihnachtstöpfermarkt auf Schloss Thurnau. Am 11. Dezember berichtet die "Abendschau" live aus der Sternstunden-Spendenzentrale im BR-Funkhaus in München.