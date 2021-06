Rudolf Nurejews farbenprächtige Choreografie von Prokofjews Ballett „Cinderella“ nimmt die bekannte literarische Vorlage von Charles Perrault auf und siedelt sie im Amerika zur Depressionszeit der 1930er und 1940er-Jahre an. Ballett in drei Akten in einer Aufführung der Opera National de Paris von 2007. Tänzer: Agnès Letestu, Laëtitia Pujol, Stéphanie Romberg, Stéphane Phavorin, José Martinez u.a.