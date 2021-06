Kinder und Familie klaro-Jahresrückblick

Kinder finden Nachrichten spannend. Vor allem, wenn sie sie verstehen. In radio- Mikro auf Bayern 2 gibt es mit „klaro – Nachrichten für Kinder“ freitags um 18.30 Uhr eine echte Perle auf diesem Gebiet: Jede Woche sucht eine vierte Klasse aus einer bayerischen Grundschule vier spannende Nachrichtenthemen aus und recherchiert Hintergrundinfos zum Thema, fast wie die Profis. Das klaro-Team, das aus je einem Nachrichten- und einem Kinderfunkreporter besteht, nimmt die Nachrichten mit den Kindern auf. Und auch die Fragen, die die Kinder zu den Themen haben. Die werden später von Fachleuten kindgerecht (und ohne Fremdwörter) beantwortet. So erzählen nicht Erwachsene Kindern, was sie für wichtig halten, sondern die Kinder entscheiden selbst, was sie interessiert.