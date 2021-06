Hörenswert Sendungstipp Radio

„Da Kaspar, da Melchior, da Balthasar wünschen Euch alle a rechts guats neus Jahr“: So oder ähnlich heißt es in manchem bayerischen Dreikönigslied. Sei es, weil sich das Jahr so schön auf den Balthasar reimt oder weil die Feiertage Heilige Drei Könige und Neujahr im Kalender so nah beieinander liegen. C+M+B schreiben wir heute auf unsere Türen, drei Buchstaben, die, wie wir gelernt haben, für „Christus mansionem benedicat“ stehen, für „Christus segne dieses Haus“ – und eben nicht für Kaspar, Melchior und Balthasar. Dabei gehen uns die drei Namen so leicht von den Lippen.