Martin Luther in Bayern Themenschwerpunkt zum Reformationstag

Wir befinden uns mitten in der Lutherdekade, die die Evangelische Kirche in Deutschland ausgerufen hat, und die 2017 mit einem großen Jubiläum endet: 500 Jahre ist es dann her, dass Martin Luther in Wittenberg 95 Thesen zum Ablass veröffentlicht hat – ob tatsächlich an die Tür der Schlosskirche angeschlagen, wie es immer so eindrücklich beschrieben wird, ist nicht gesichert. Diese Dekade jedenfalls hat mittlerweile eine prominente „Luther-Botschafterin“, Margot Käßmann, und jedes Jahr ein besonderes Thema. Heuer ist es „Reformation und Musik“, vom 25.-28. Oktober findet zum Beispiel der Kongress „Musik in Kirche und Gemeinde“ in Erlangen statt, mit Musikerlebnissen in den dortigen Kirchen.

Luther in Augsburg

Ein Hochglanzprojekt der Lutherdekade ist bereits fertig: die Neugestaltung des Museums Lutherstiege im ehemaligen Karmeliterkloster bei St. Anna in Augsburg. Dort wohnte Martin Luther 1518, von dort aus musste er ins Fuggerpalais zum Verhör durch den päpstlichen Gesandten Cajetan, um seine Thesen zu verteidigen. In den alten Räumen können sich die Besucher nun dank moderner Museumspädagogik in das Augsburg von damals hineinversetzen, eine Ablasstruhe flüstert „Du bist ein Sünder!“, und nebenan disputieren Luther und Cajetan.

2013: "Toleranz"

Wie geht es weiter? Mit Toleranz. Diese nämlich ist in der Lutherdekade das Schwerpunktthema 2013. In Coburg (wo ein Teil des kürzlich eröffneten Luther- Wanderwegs entlang führt) findet am 24. Oktober das bundesweite Treffen „Runder Tisch der Religionen“ statt und ein besonderes Augenmerk soll auf Ortenburg gerichtet werden, die evangelische Enklave im katholischen Niederbayern.

Feiern, gedenken, bedenken