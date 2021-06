Jubiläum Ein Leben für die Musik

Der Bayerische Rundfunk ehrt den Maestro mit einem bunten Strauß von Sendungen. Darin ist Jansons am Pult, im Gespräch und im Porträt zu erleben. BR-Klassik-Mitarbeiter Michael Atzinger hat Mariss Jansons getroffen und mit ihm über sein Leben gesprochen. Unter anderem über die Dirigentenlegende Herbert von Karajan. Jansons erzählt: „Ich habe Karajan 1968 zum ersten Mal getroffen, als er mit den Berliner Philharmonikern in der Sowjetunion gastierte. Das Kultusministerium hatte einen Meisterkurs mit ihm organisiert. Ich war unter den zwölf Dirigenten, die ihm vordirigiert haben, der jüngste. Nach dem Kurs hat er mich zum Studium bei ihm nach Berlin eingeladen. Doch hat man mir in der damaligen politischen Situation (wir lebten ja in einer Diktatur) die Ausreise verboten. Aber man hat mich auf Karajans Intervention in ein Austauschprogramm zwischen Österreich und der Sowjetunion gesteckt, bei dem jedes Jahr ein junger Dirigent nach Wien fuhr, um an der Musikakademie zu studieren, und eine Ballerina aus Österreich an die Leningrader Ballettschule kam. Sobald ich in Wien angekommen war, telefonierte ich mit Karajan, der mich auf der Stelle nach Salzburg holte – zu den Festspielen.“