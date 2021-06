BR-Magazin: Musik Kämpfer für die Moderne

Komponist und Dirigent gleichermaßen: Pierre Boulez gilt als Schlüsselfigur der Musik der Gegewart, auf Augenhöhe mit den Größten der Geschichte. Am 26. März 2015 feiert er seinen 90. Geburtstag. 1945 hatte er die Begegnung mit der Reihentechnik der Wiener Schule nachgerade als "Illumination" empfunden. In der Folgezeit fand er als hochbegabter und streitbarer Avantgardist zu einer ganz eigenen, labyrinthischen Klangpoesie. Unter der ästhetischen Leitidee einer seriell komplex strukturierten Musik des permanenten Wandels schuf er ein vielschichtiges Oeuvre.

In späteren Jahren widmete er sich als weltweit gefragter Dirigent, etwa als Chef der New Yorker Philharmoniker, vermehrt der Interpretation von Werken der klassischen Moderne und der Romantik.

BR-Klassik präsentiert das epochale Wirken des Jubilars in vier Sendungen. Im "Konzertabend" am 25. März sind unter anderem Aufnahmen der Werke "Livre pour quatuor" (Streichquartett), "Incises" (Klavier solo), "Pli selon pli" (Sopran/ Instrumentalbegleitung) zu hören. Am 27. März dirigiert Boulez Werke anderer Komponisten unter anderen die Orchesterwerke "Arcana", "Varèse", und "Oiseaux exotiques". Seine Arbeit am Pult steht auch im Mittelpunkt der "Panorama"- Sendung. In "Horizonte" porträtiert der Musikjournalist Max Nyfeller den Avantgardisten Boulez als Kämpfer für die Moderne.