BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Das besondere Verhältnis

Nach dem Holocaust schien es undenkbar, dass Deutsche und Juden je wieder miteinander reden, geschweige denn befreundet sein können. Doch 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nehmen Westdeutschland und Israel am 12. Mai 1965 offiziell diplomatische Beziehungen auf. Zahlreiche arabische Staaten brechen daraufhin die Beziehungen zur Bundesrepublik ab. Auch in Israel selbst gibt es Proteste, als der deutsche Botschafter Rolf Pauls im August sein Botschaftsgebäude bezieht. Heute sind die Beziehungen immer noch nicht spannungsfrei, aber doch weitaus entspannter als zu Beginn.

Anlässlich des Jahrestages widmet der BR dem Thema eine Reihe von Sendungen. In seiner Dokumentation "50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen" zeigt ARD-Korrespondent Richard C. Schneider anhand von Forschermeinungen und ganz privaten Geschichten verschiedener Zeitzeugen, wie sich das Verhältnis der beiden Staaten auf politischer, aber auch persönlicher Ebene entwickelt hat. Der Zeithistoriker Michael Wolffsohn sowie Gil Yaron, der ein Buch über die deutschen Wurzeln Tel Avivs geschrieben hat, liefern in Interviewsendungen weitere Beiträge zum Thema.

Die TV-Reportage "Zion an der Spree" begleitet Israelis in Berlin, denn die deutsche Hauptstadt ist derzeit bei jungen Israelis Europas angesagteste Metropole. In der persönlichen Dokumentation "Die Wohnung" schildert Arnon Goldfinger, wie er die Wohnung seiner Großmutter nach ihrem Tod mit 98 Jahren aufräumt und dabei seine Familiengeschichte entdeckt. "Jüdisch für Anfänger" wiederum begleitet drei junge deutsche Juden auf deren erster Reise nach Israel. Wie dort der Alltag funktioniert, zeigt die Echtzeit-Dokumentation "24h Jerusalem", die jetzt auf ARD-alpha wiederholt wird. Für "Z’am rocken Spezial" sind bayerische Musiker nach Tel Aviv gereist, um dort mit Einheimischen aufzuspielen. Das von Puls und dem Studio Tel Aviv initiierte ARD-Blog-Projekt "Tacheles" bietet acht Menschen aus Deutschland und Israel eine Plattform für Diskussionen, in die die User mit einsteigen sollen.