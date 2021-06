daheimfeiern - 50 Jahre Ursula Heller

BR-Magazin: Was war für Sie der bewegendste Augenblick?

Die größte Panne?

Im "Rundschau-Magazin" habe ich aus Versehen mal bei einer Schlussmoderation die Doppeldeutigkeit des Wortes "Schnalle" übersehen. Ich habe von Gürtelschnallen gesprochen, die Kameraleute um mich rum und der Nachrichtensprecher fingen hemmungslos an zu lachen. Das war so ansteckend, dass ich auch einen Lachanfall bekam, und es mich für den Rest der Sendung kichernd über dem Pult zerbröselte ... Es gab eine Reihe von netten Zuschauerbriefen. Menschen, die sich Sorgen machten, dass ich rausgeschmissen würde ... Was zum Glück nicht passiert ist.