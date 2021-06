daheimfeiern - 50 Jahre Günter Grünwald

BR-Magazin: Was war für Sie der bewegendste Augenblick?

Das war der Augenblick, als ich im Alter von sieben Jahren die erste Sekunde BR gesehen habe. Das war so was von derartig bewegend, dass ich es ihnen gar nicht sagen kann.

Die größte Panne?

Ich dachte ja als Kind, dass alle, die da in einem Fernsehfilm mitspielen, dass die in dem Fernsehkasten drin sind, dass das halt sehr kleine Menschen sind, aber dass die tatsächlich physisch da drin sind. Und ich war mal von einem "Komödienstadel" so begeistert, dass ich den Schauspielern durch den Lüftungsschlitz im Fernseher zur Belohnung Bier reingeschüttet habe. Da ist mir seitens meines Vaters dann so einiges passiert.