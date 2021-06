daheimfeiern - 50 Jahre Amelie Fried

BR-Magazin: Was war für Sie der bewegendste Augenblick?

Als mein "Live aus dem Alabama"-Kollege Eisi Gulp bei der Diskussion mit der Viking-Jugend inmitten der aufgeheizten Stimmung ganz ruhig und freundlich von seiner afrikanischen Freundin erzählte und die rechtsradikalen Jugendlichen fragte, ob sie ihm tatsächlich verbieten wollten, diese Frau zu lieben, nur weil sie nicht die "richtige" Hautfarbe habe. Das war ein Gänsehautmoment, in dem ganz klar wurde, welch menschenverachtende Haltung diese Leute vertraten.

Die größte Panne?

Das war auch bei "Live aus dem Alabama". Wir hatten junge Bio-Bäcker zu Gast, die uns eine Auswahl ihrer Produkte mitgebracht hatten. Ich biss erfreut in eine Vollkornsemmel, fing an zu husten und wäre fast erstickt – ich hatte mich an einem Körnchen verschluckt. Mein Co-Moderator sagte nur trocken: "Das kommt davon, wenn man den Mund zu voll nimmt."