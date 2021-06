BR-Magazin-Tipp: Sport Bergauf-Bergab wird 40!

"Bergsteigen als ein besonderes Stück bayerischer Lebensqualität darstellen" – das ist eines der Geheimnisse für den anhaltenden Erfolg der Bergsteigersendung "Bergauf-Bergab". Am 23. September 1975 lief die erste Sendung im Bayerischen Fernsehen. Mit einer List war es dem Sportredakteur Hermann Magerer gelungen, seine Idee einer Bergsteigersendung im TV durchzusetzen. Seitdem gehört sie genauso zum Programm-Inventar des BR wie das "Rucksackradio" im Hörfunk. Bei den Zuschauern kommt die Mischung, die Hermann Magerer und seit 1998 sein Nachfolger Michael Pause gepflegt haben, gut an. Die Beiträge verdeutlichen auch, wie sich der Alpinismus in vier Jahrzehnten verändert hat – in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, im Entstehen neuer Disziplinen wie Mountainbiking, Canyoning, Gleitschirmfliegen und Eisklettern, und auch in der Frage der Kommerzialisierung.