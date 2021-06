Titelthema Unglaublich

Helmut Günter Grünwald mit Helmut Schleich 10 Jahre, 100 Sendungen. Was für ein Erfolg! Herzlichen Glückwunsch.

Ich freue mich sehr mit Euch! Und wenn man bei so einem Jubiläum oft sagt: "Lasst es krachen!", dann gilt das für mich bei "Grünwald" ganz besonders.

Kracher und Pengs waren mir immer ein Grauen, die Tage um Silvester eine Qual. Bis ich zu euch kam. Wie enden die Gurgl-Bräu-Brüder? Sie jagen ihre Brauerei in die Luft. Eine riesige Filmexplosion und ich in der ersten Reihe. Weil es Günter gelassen nahm, wollte ich nicht hinten an stehen.



Dann ein Weihnachtssketch. Was macht der Weihnachtsmann am Schluss? Er jagt seine Bude in die Luft. Wieder in der ersten Reihe. Wieder ein heftiger Knall, aber überstanden. Und im Jahr drauf noch mal der gleiche Weihnachtsmann... Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Natürlich war's wieder war's eine Explosion, die die Szene beendete.



Heute kann ich zwar beileibe nicht behaupten, dass mir ein lauter Knall wurscht wäre, aber ich trage es mittlerweile mit Fassung.

Auch dafür ein herzliches Dankeschön und ein dreifach Hoch auf viele weitere gemeinsame Knaller.



Euer Helmut Schleich

Hannes Hannes Ringlstetter und Günter Grünwald Lieber Günter,



keine hundert Jahre bist du noch nicht. Aber deine Sendung isses geworden. 100. Das ist schon ein starkes Stück in einer schnelllebigen Zeit wie der unseren solange zu bestehen mit einer Sendung. Aber zurecht. Mich rührt es ja immer wenn wir uns sehen. Zum einen bist du halt immer noch der lustigste von allen, zum anderen mag ich dich einfach und ich habe ich so eine Gaudi wenn wir miteinander drehen und Figuren spielen, über die wir uns selber totlachen können. Aber meine wichtigste Erinnerung ist wirklich, dass du, lieber Günter, der erste aus der ganzen Kabarettszene bist , den ich kennengelernt habe. 1994 in Ingolstadt beim Open Air. Da bist du aufgetreten und warst damals ja noch viel krasser als heute auf der Bühne. Ich fand’s damals einen Wahnsinn, und ich war dann Fan. Aus den Augen verloren haben wir uns nie ganz über all die Jahre, und doch hat es lange gedauert bis wir dann endlich was zusammen gemacht haben. In deiner Sendung. Also…mach weiter solange du Lust hast. Und bleib so wie du bist … was anderes … Hannes Ringlstetter

Vroni Günter Grünwald und Veronika Bergmann Lieber Herr Grünwald,



"Herzlichen Glückwunsch" zu 100 Folgen "Grünwald Freitagscomedy". Ich war schon immer ein großer Fan und eine große Bewunderin Ihrer Sendung. Deshalb habe ich auch meinen Onkel Deinlein bekniet, dass er mir den Job bei Ihnen als Außenreporterin verschafft. Und was soll ich sagen: jetzt bin ich seit fast 2 Jahren Ihre Spitzenkraft im Außeneinsatz. Immer "live vor Ort", genau dort wo Sie mich hinschicken. Investigativer Journalismus vom Feinsten- wir sind doch schon ein Spitzenteam, Herr Grünwald! Anlässlich dieses Jubiläums habe ich mir ein besonderes Geschenk für Sie einfallen lassen: Sie dürfen ab sofort "Vroni" zu mir sagen! Alles Gute für Ihre Zukunft und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!



Ihre Vroni Veronika Bergmann (Sabrina Litzinger)

Rosetta Günter Grünwald und Rosetta Pedone Lieber Günter,



deine 100. Folge, der absolute Wahnsinn!



Erst mal vielen Dank, dass ich seit knapp der Hälfte davon in den verschiedensten Rollen und Aufgaben dabei sein darf. 100 Folgen, das ist schon eine große Leistung, vor allem nicht nur vor der Kamera und vor Live-Publikum zu stehen, sondern auch die Sendungen mit den lustigsten Inhalten und Gags zu schreiben. Ich ziehe mit einem großen Knicks den Hut vor Dir! Für die Zukunft und weitere 100 Folgen wünsche ich Dir Gesundheit und viel Kraft. Es ist wirklich ein Geschenk in Deinem Team zu sein. Lieber Günter mach einfach weiter so!



Alles Liebe Rosetta Rosetta Pedone

Willy Willy Astor mit Günter Grünwald Ich weiß noch genau, liebe Leser, wie ich mit Günter damals 1978 in Nizza war auf seiner Yacht "stratiatella con funghi" - ich landete mit dem Hubschrauber auf Achterndeck, als er mich in Schiesserfeinripp begrüßte und wir mit einem Glas chateau neuf de pompei in den Whirlpool stiegen, wo die Damenvolleyballnationalmannschaft Brasiliens auf uns wartete. Dann kam der Vater von Roger Moore, nämlich Vinzenz Moore und brachte uns Leberkässemmeln vorbei, worauf Günter sagte: "frage!? Ham sie a an Hamberger loyal!?" Das war sein Durchbruch international.

Ich persönlich halte ihn ohne Zweifel für einen der lustigsten Komiker Deutschlands und freu mich jetzt schon auf den nächsten Schabernak mit ihm.

Um es mit Schuhbeck zu sagen: ich gratiniere herzlich!



Dein Willy Astor