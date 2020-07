Künstliche Intelligenz BR startet mit dem AI + Automation Lab

Künstliche Intelligenz (KI), oder englisch "Artificial Intelligence" (AI) und Automatisierung bestimmen große Teile unseres täglichen Lebens: Algorithmen navigieren uns zum Ziel einer Reise, helfen uns bei Entscheidungen oder bestimmen unsere Kreditwürdigkeit. Sie haben Einfluss auf unsere Gesellschaft. Gleichzeitig ermöglichen sie völlig neue Erkenntnisse und Zugänge zu Informationen.

Neues BR-Lab

Mit dem neuen Lab will der Bayerische Rundfunk beiden Seiten dieser Entwicklung Rechnung tragen: Den Einsatz von Algorithmen durch technische Investigationsverfahren (Algorithmic Accountability Reporting) kritisch aufzeigen, investigativ hinterfragen und darüber einen Diskurs führen. Gleichzeitig macht das Lab-Team Methoden wie Automatisierung und Machine Learning für den BR, seine Produkte und sein Publikum nutzbar.

Erstes Lab-Produkt nominiert

Das erste Lab-Produkt ist bereits veröffentlicht: In nur wenigen Wochen entwickelte das AI + Automation Lab einen automatisierten Überblick über die Corona-Zahlen in Bayern und Deutschland. Die Website generiert mehrmals täglich aktualisierte Texte, Grafiken und Tabellen aus den Daten des Robert Koch-Instituts zur Pandemie. Im Hintergrund berechnet das Produkt aus den Rohdaten weitere relevante Werte wie die Reproduktionszahl R oder regionale Zwei-Wochen-Trends. Die Ergebnisse werden als tagesaktuelle Übersicht mit umfangreicher Legende im BR24-Newsletter ausgespielt.

Die Corona-Zahlen sind für den Digital Publishing Award nominiert. Der Preis wird im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2020 verliehen und zeichnet herausragende Projekte aus, mit denen Medienhäuser und Verlage die digitale Transformation meistern.

"Künstliche Intelligenz wird auf unserem digitalen Weg in den kommenden Jahren ein immer wichtigeres Thema werden. Durch die Arbeit des AI + Automation Lab können wir künstliche Intelligenz kreativ, innovativ und verantwortungsvoll in unserem Programm einsetzen – und dabei sowohl den Mitarbeitenden als auch unserem Publikum einen echten Mehrwert liefern. Ich will hier vorne mit dabei sein, um ethischen und journalistischen Fragen unsere – das heißt: eine öffentlich-rechtliche, Leitlinie vorzugeben." Informationsdirektor Thomas Hinrichs

Die neue Redaktion arbeitet interdisziplinär: Expertinnen und Experten für Machine Learning arbeiten zusammen mit Datenjournalistinnen und -journalisten, Designerinnen und Designern sowie Web- und Produktentwicklerinnen und -entwicklern. Mit dem Lab vergrößert der BR zudem seine Schnittmenge mit Universitäten. Wissenschaftlinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität München oder der Universität St. Gallen arbeiten mit und in dem Team an Projekten. Auch international baut das Lab Verbindungen aus, etwa als Gründungsmitglied der Journalism AI Collab der London School of Economics

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Uli Köppen und dem Team des AI + Automation Lab hier im BR die Expertise auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ausbauen können. Besonders spannend finde ich dabei den engen Austausch und die Kooperation mit Universitäten und Spezialisten aus aller Welt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit." Andrea Kister, Leiterin des PB Politik und Wirtschaft

Uli Köppen und ihr Team

Team Lead Uli Köppen verbrachte als Nieman Fellow bis Juni 2019 ein Jahr an der Harvard University und am MIT (Massachusetts Institute of Technology). Für ihre Studien wählte sie unter anderem Automatisierung und investigative Recherche zu Algorithmen als Schwerpunkte. Dieses Know-how fließt nun mit dem neu gegründeten AI + Automation Lab in den BR zurück. Die Mission des Labs: Mit automatisierten Methoden und Machine Learning an journalistischen Geschichten zu arbeiten und automatisierte Formate für den Journalismus zu entwickeln.

Investigative Recherchen zu Algorithmen

In bereichsübergreifender Zusammenarbeit arbeitet das Lab derzeit an investigativen Recherchen zu Algorithmen. Einen großen Schritt in diese Richtung haben bereits die Teams BR Data und BR Recherche zusammen mit der Wirtschaftsredaktion und dem Daten-Team von "Der Spiegel" gemacht, als sie die mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Geschichte zu dem Black Box-Algorithmus der Schufa recherchiert haben. Tausende Schufa-Informationen, die Bürgerinnen und Bürger in einer Crowdsourcing-Aktion gespendet haben, wurden analysiert. Die Recherche ermöglichte Einblicke, wie die Schufa zu ihrem Scoring kommt, das entscheidend ist für nahezu jeden Kaufvorgang in Deutschland. Auch die kürzlich veröffentlichte Recherche Hassmaschine zu rechtsextremen Posts in Facebook-Gruppen zusammen mit dem WDR und dem NDR hinterfragt den Einsatz von Algorithmen und nutzt Methoden des maschinellen Lernens.

Ebenso experimentiert das Lab mit automatisch erzeugten Inhalten (Natural Language Generation) in den Bereichen Sport und Wetter für Online-Artikel und Sprachassistenten.

Weitere Informationen auch auf der Team-Website und auf Twitter.