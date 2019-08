Verwaltungsrat Pressemeldungen und Resolutionen bis Mai 2017

4. Dezember



In der Münchner Konzertsaal-Diskussion unterstützen die Aufsichtsgremien des Bayerischen Rundfunks den Intendanten Ulrich Wilhelm und den Chefdirigenten des BR-Symphonieorchesters, Mariss Jansons, in ihrem Bemühen um einen zusätzlichen Saal. Nach einer hierzu einstimmig verabschiedeten Resolution des BR-Verwaltungsrats vom 1. Dezember 2014 hat der Rundfunkrat in der Plenarsitzung am 4. Dezember 2014 Intendant Wilhelm beauftragt, sich auf dieser Basis weiter für einen neuen Konzertsaal einzusetzen.