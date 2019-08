Rundfunkrat Plenum des Rundfunkrats

Des Weiteren stimmte der Rundfunkrat dem nächsten Schritt in der Organisationsentwicklung zur Umwandlung in ein medienübergreifendes Unternehmen zu. Ab dem 1. Juli 2020 wird es den klassischen Zuschnitt nach den traditionellen Ausspielwegen "Hörfunk" und "Fernsehen" nicht mehr geben. Die Programmbereich der bis dahin bestehenden Hörfunkdirektion werden in die neu geschaffenen Programmdirektionen "Kultur" und "Information" verlagert.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 19. Juli 2019 der Berufung von Tassilo Forchheimer als neuen Leiter des Studio Franken vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2024 zugestimmt.

17. Mai

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2019 der Wiederberufung von Dr. Albrecht Frenzel als Verwaltungsdirektor zugestimmt. Der neue Vertrag beginnt am 1. Januar 2020 und endet am 31. Dezember 2024.

Außerdem hat das Gremium Thomas Kiermeyer als Leiter der Hauptabteilung Allgemeine Dienste in der Verwaltungsdirektion vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2024 wiederberufen.