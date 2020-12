Diapason d'or Dezember 2020 Auszeichnung für musica viva CD

Im Oktober ist die CD Vol. 36 der musica viva CD Edition mit Orchesterwerken von Enno Poppe neu erschienen, nun wurde sie mit dem Diapason d'or in der Kategorie Nouveauté im Dezember 2020 ausgezeichnet. Die Aufnahme von "Fett" (2018-2019) ist mit dem BRSO unter der Leitung von Susanna Mälkki entstanden. Matthias Pintscher dirigierte die aufgezeichnete Uraufführung von "Ich kann mich an nichts erinnern" (2005–2015) mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und Bernhard Haas an der Orgel.

Über die Auszeichnung Der Diapason d'or ist ein Schallplattenpreis für Aufnahmen klassischer Musik, der von der französischen Zeitschrift Diapason jeden Monat in mehreren Kategorien vergeben wird. Neben dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und dem britischen Gramophone Award gilt der Diapason d'or als bedeutendste unabhängige europäische Auszeichnung.

Komponist Enno Poppe

Das neue Album der musica viva CD Edition ist exklusiv beim BR-KLASSIK-Label erschienen und portraitiert Werke von Enno Poppe, geboren 1969 in Hemer/Sauerland, der zu den wichtigsten jüngeren Komponisten Neuer Musik in Deutschland zählt. Er lebt und arbeitet in Berlin, ist seit 1998 Dirigent des Berliner ensemble mosaik und tritt in ganz Europa mit verschiedenen Ensembles wie dem Klangforum Wien und der musikFabrik auf. Seine Werke werden weltweit von namhaften Ensembles und Festivals für Neue Musik aufgeführt. Kompositionsaufträge erhielt Poppe unter anderem von den Wittener Tagen für Neue Kammermusik, den Berliner Festwochen, den Berliner Festivals Ultraschall und MaerzMusik, Eclat in Stuttgart, musica viva / BR und der Musikbiennale in München sowie den Donaueschinger Musiktagen und den Salzburger Festspielen.

Große Orchesterwerke mit dem BRSO und BR-Chor

"Es gibt Akkordballungen aus 25, 30 oder auch 40 Stimmen, die außerdem mikrotonal sind. Das ist ein Abenteuer. Eigentlich gibt es in diesem Werk überhaupt keinen normalen Akkord. Es besteht nur aus Akkorden, die einen harmonisch aus den Schuhen hauen." Komponist Enno Poppe über 'Fett'

Poppes mikrotonale Komposition "Fett" für Orchester entstand im Auftrag des Helsinki Philharmonic Orchestra, der Los Angeles Philharmonic Association und deren künstlerischem Leiter Gustavo Dudamel sowie der musica viva. Mitgeschnitten wurde die deutsche Erstaufführung am 5. Juli 2019 im Herkulessaal der Residenz in München.

Das für 120 Musiker/innen großangelegte Werk "Ich kann mich an nichts erinnern" für Chor, Orgel und Orchester vertont das Gedicht "Fünf Zeilen" aus "Erdkunde" von Marcel Beyer in der Chorpartie. Die Auftragskomposition der musica viva, die in Akkordstrukturen mit differenzierten formalen Variationen und Abwandlungen im Mikrobereich um das Schlüsselmotiv von Autoreifen kreist, wurde am 8. Mai 2015 im Herkulessaal der Münchner Residenz uraufgeführt und mitgeschnitten.