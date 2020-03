Zukunftsperspektiven Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen

Die Zukunft macht auch vor den Archiven nicht halt. Wir engagieren uns deshalb in einer Vielzahl von Projekten in den Bereichen "Künstliche Intelligenz" und "Maschinelles Lernen". Das automatisierte Generieren von Transkripten und Schlagworten zu hochdeutschen Sprachbeiträgen in Studioqualität ist bereits beruflicher Alltag. Wir planen jedoch bereits eine Spracherkennung für die verschiedenen Dialekte in Bayern.

Auch eine automatische Erkennung von Personen des öffentlichen Lebens in Bild- und Audiomaterial befindet sich in der Projektierungsphase. Diese neuen Techniken werden den beruflichen Alltag in den Archiven in den kommenden Jahren enorm verändern und sowohl den Mitarbeitenden als auch unseren Nutzerinnen und Nutzern die Arbeit erleichtern.

Es bleibt also spannend!