Alpin-Training auf Hochtouren Auf dem Gletscher und an der Felswand

Die Medienproduktion war bei ihrer jährlichen Fortbildung seit langem mal wieder im alpinen Gelände. Wie bewege ich mich mit Kamera sicher am Berg? Wie reagiere ich in Gefahrensituationen? Natürlich brechen die meisten Teams nur bei guten Bedingungen und ordentlichem Wetterbericht auf - aber, wenn der Schneesturm kommt, braucht es Übung und Wissen.

Die diesjährige Fortbildung, organisiert durch die Produktions- und Technikdirektion (PTD), hatte zwei Teile. Für die etwas Erfahreneren ging es in die Höhe. Die Breslauer Hütte war Stützpunkt für die Hochtourenausbildung. Wie gehe ich mit den hochalpinen Herausforderungen wie Wetter, Gletscherüberquerung und der Höhe um? Wie muss ich planen, um sicher und zügig unterwegs zu sein? Der zweite Lehrgang befasste sich stärker mit dem Thema Felsklettern. Sich am Seil sicher nach oben und unten bewegen und Hindernisse sicher überwinden. Die alpine Erste Hilfe war für beide Kurse ein wesentlicher Bestandteil.

"Das Aufgabengebiet der Mediengestalterinnen und Mediengestalter Bild und Ton umfasst ein großes Spektrum der Medienproduktion. Von Kameraführung, Tonaufzeichnung bis hin zum Schnitt ist alles dabei. Dazu gehören auch Einsätze in den bayerischen und Tiroler Bergen. Um darauf gut vorbereitet zu sein, absolvierten zwei Auszubildende Mediengestalterinnen bzw. Mediengestalter in Zusammenarbeit mit der Abteilung Audio/Video Operating ein Alpin Training in Garmisch-Partenkirchen. Dabei erlernten sie, wie sie sich mit Kameraequipment sicher am Fels bewegen können. Außerdem wurden Sicherungstechniken, Klettertechniken und das Erkennen von Gefahrensituationen trainiert. Denn besonders bei Dreharbeiten in den Bergen steht die Sicherheit an erster Stelle." Christian Rudholzer, Leiter Fachgruppe Aus- und Weiterbildung

"Bodycheck" am Kollegen: Auch die Erste-Hilfe-Ausbildung darf Spaß machen.

Das Wetter zeigte sich von einer deutlich besseren Seite als eigentlich angesagt, als wir Mitte Juli in Vent/Österreich zu unserer "Sommerschulung Alpin" auf die Breslauer Hütte aufstiegen. Der Standort auf 2844 m diente uns als Ausgangsbasis für die Themen Risikomanagement im Hochgebirge, alpine Erste Hilfe und Bergrettung. Die Teilnehmenden: eine bunte Mischung aus den Bereichen der Produktion und Redaktion.

Trainingsbeginn - und Petrus spielte mit

In großen Höhen kann durch den Einsatz eines "Certec-Bags" ein Patient mit dem Höhenlungenödem behandelt werden.

Eigentlich hatten wir uns auf frischen Schneefall und die ersten heftigen Stürme eingestellt. Doch wir hatten Glück mit dem Wetter, zwischendurch kamen sogar ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken. Genau dieses Szenario passte wunderbar zu unseren Ausbildungsinhalten: Wie muss ich planen, wenn das Wetter so schnell wechseln kann wie in dieser Höhe? Welchen Herausforderungen muss ich mich stellen? Was ist, wenn jemand auf dem Gletscher in die Spalte stürzt? Wie versorgen wir im Ernstfall verletzte Kolleginnen und Kollegen und bringen sie ohne fremde Hilfe sicher ins Tal? All diese Fragen galt es in diesem Kurs zu beantworten.

Ausbildung für neue Bergfexe

Training im Übungsgelände

Auch für unsere "Neuen" ging es um die richtige Sicherungstechnik und das Erlernen des optimalen Handlings. Hierfür waren wir rund um Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Zuerst einen Tag in der Kletterhalle, dann im Klettergarten und zum Abschluss am dritten Tag noch in der Alpspitz-Nordwand.

Für uns alle war neu, dass wir zum ersten Mal Mediengestaltungs-Auszubildende dabei hatten. Vielen Dank an alle Beteiligten.