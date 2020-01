Historisches Archiv - Fundstücke Folge 8: Fußball-Prognosen

Sportereignisse vorherzusagen ist nie einfach. Trotzdem liegt es in der Natur des Menschen es zu tun, und für Sportreporter gehört es sogar zu ihren Aufgaben. So äußerte sich Josef Kirmaier, der erste Sportreporter der Deutschen Stunde in Bayern und Leiter des Sportfunks von 1945 bis 1964, anlässlich eines B-Nationalspiels der BRD-Auswahl gegen die Schweiz am 2. September 1953 über deren Siegaussichten bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz wie folgt:

„Die 25 000 Besucher konnten sich davon überzeugen, dass weder der deutsche noch der schweizer Fussball in der augenblicklichen Verfassung beim Weltmeisterschafts-Turnier 1954 in der Schweiz eine reelle Chance hat.“

Bekanntlich kam es etwas anders…