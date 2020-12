Optimiert für Smartphone und Tablet BR-Wetter zum Mitnehmen

Mehr Daten für mehr Orte

In unserem Prognosemodell werden die Vorhersagen stündlich neu berechnet - so passt sich die Wettervorhersage schnell an wechselnde Wetterlagen an. Außerdem zeigt das Angebot nun Wetterwerte der kommenden sechs Tage im dreistündigen Abstand an. Daran schließt sich ein Wettertrend über drei weitere Tage - das heißt, der Prognosezeitraum beträgt neun Tage. Insgesamt bietet das Angebot einen mobilen Blick auf über 40.000 Orte in Bayern: Ihre Lieblingsorte können Sie sich natürlich bequem mit einem Klick als Favoriten speichern.