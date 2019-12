Mo, 16.12.2019 - Funkhaus München Christmas Crackers - Mitwirkende und ihreTexte

Von: Jerzy May

„Christmas Cracker für die Ohren“ gab’s am 16. Dezember 2019 im Studio 1 des BR-Funkhauses von der Sprechermannschaft des Bayerischen Rundfunks. Besinnlich? Ja. Lustig? Auch. Sarkastisch? Allerdings. Kitschig? Auf keinen Fall!

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.



Herzlichen Dank allen Spendern!

Die Musik des Abends Wieder einmal hatten wir die Ehre, von der renommierten Harfenistin Silke Aichhorn musikalisch begleitet zu werden. Sie bot folgene Stücke dar:

Happy Birthday

Michail Glinka – Nocturne

Francesco Térrega – Recuerdos de la Alhambra

Fazil Say – Jazz alla turca

Bernard Andrès – Samba

Irische Volksweise – Inis Oirr "My gentle harp"

Gabriel Pierné – Impromtu caprice op. 9

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

Moderation

___________________________________________________________________

Co-Moderation und Text

Khalil Gibran: "Euer Denken - mein Denken"

In: Khalil Gibran: "Eure Seelen sind Feuer" Gedanken und Meditationen.

Goldmann Verlag. München 1994

_________________________________________________________________

Eckart von Hirschhausen: "Schöne Bescherung - Mein Weihnachten als Weihnachtsmann"

In: Gesine Dammel (Hrsg.), Ein unvergessliches Weihnachtsfest.

Insel Verlag Berlin 2016. Copyright © 2016 by Eckart von Hirschhausen.

_________________________________________________________________

Juan Moreno: "Feliz Navidad"

In: Juan Moreno, "Von mir aus" - Wahre Geschichten

Copyright 2004 by Deutsche Verlags-Anstalt in der Verlagsgruppe Random House GmbH

_________________________________________________________________

Hanns Dieter Hüsch: "Schuhschwämmchen"

In: H. D. Hüsch: "Frohes Fest" Geschichten zwischen Himmel, Café Pilatus und dem Niederrhein

Tvd-Verlag. Düsseldorf 2008.

_________________________________________________________________

Nikos Kazantzakis: "Alexis Sorbas. Abenteuer auf Kreta" (Auszug)

überarbeitet, z. T. neu übertragen und dem neugriechischen Originaltext angepasst von Isidora Rosenthal-Kamarinea

Titel der Originalausgabe: Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Athen 1946

© 1982 Helene Kazantzakis, © 2017 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

_________________________________________________________________

Hansjörg Schneider: "Ein Stern über Whitechapel".

In: Hansjörg Schneider: "Im Café und auf der Straße".

Ammann Verlag, Zürich 2012

auch in:

"Früher war Weihnachten viel später" - Hinterhältige Weihnachtsgeschichten, S. 173-178

Diogenes Verlag, Zürich 2012

_________________________________________________________________

Erich Kästner: "Dezember"

In: Erich Kästner: "Die 13 Monate"

Deutscher Taschenbuch Verlag. München 1988



Anonym: "Das vertauschte Geschenk"

http://unterhaltungsspiele.com/Weihnachten/vertauscht.htm